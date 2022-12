Inglaterra avançou às oitavas como líder do Grupo B - FOTO: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Publicado 01/12/2022 14:42

Depois de vencer o País de Gales por 3 a 0 e confirmar a primeira colocação do Grupo B, a seleção inglesa virou a chave para enfrentar Senegal nas oitavas de final da Copa do Mundo. Abaixo, confira um vídeo de bastidores da preparação do English Team para o confronto:





Em tempo: Inglaterra e Senegal medirão forças no Al Bayt Stadium, às 16h do domingo, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Quem avançar, irá enfrentar o vencedor de França e Polônia nas quartas.