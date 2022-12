Croácia e Bélgica fizeram um jogo tenso e com poucas chances claras de gol - AFP

Croácia e Bélgica fizeram um jogo tenso e com poucas chances claras de golAFP

Publicado 01/12/2022 13:54 | Atualizado 01/12/2022 13:55

No confronto entre dois semifinalistas da Copa do Mundo de 2018 que têm desempenho muito pior do que há quatro anos, a Bélgica teve mais motivos a lamentar no fraco 0 a 0 com a Croácia, no Estádio Ahmad Bin Ali, nesta quinta-feira (1), no Catar. Com o resultado, a geração belga dá um adeus melancólico com a eliminação precoce no grupo F, enquanto os croatas se garantem nas oitavas de final com o segundo lugar.



Favoritas no grupo, as duas seleções europeias estiveram longe de um bom futebol e viram Marrocos surpreender e ficar em primeiro, com sete pontos. A Croácia termina em segundo, com cinco, e vai enfrentar o primeiro do Grupo E (Espanha, Alemanha, Japão ou Costa Rica), ficando no caminho do Brasil numa eventual quartas de final. Já a Bélgica, com apenas três pontos, dá fim à tão decantada geração de Hazard e De Bruyne.



Primeiro tempo fraco

No confronto direto por uma vaga nas oitavas de final, tanto Croácia quanto Bélgica pareciam que queriam ser eliminadas, principalmente pelo fraco primeiro tempo em que pouco atacaram ou até mesmo se esforçaram na marcação, num duelo lento e com passes laterais.

Nem mesmo o gol de Marrocos no outro jogo, contra o Canadá, mudou a postura dos dois. em especial dos belgas, que mudaram o time (Hazard foi barrado) e precisavam na vitória, mas só levaram perigo uma vez, com Carrasco sendo travado pela defesa. Os croatas também não fizeram por onde, afinal a melhor chance foi de Perisic chutando para fora, no primeiro minuto, e num pênalti anulado por impedimento milimétrico e duvidoso apontado pelo VAR.



Lukaku perde chance incrível no fim do segundo tempo

A necessidade da vitória fez a Bélgica colocar Lukaku, recuperado de lesão, após o intervalo. O centroavante levou perigo em cabeçada no início do segundo tempo e a Croácia respondeu na sequência em chute de Kovacic defendido por Courtois. Já foi mais do que os 45 minutos iniciais.

A melhora dos dois time também se deveu à maior participação de Modric e De Bruyne no meio de campo, mesmo sem serem brilhantes. Brozovic e Modric obrigaram Courtois a fazer duas boas defesas, enquanto Lukaku chutou na trave, após carrasco ser travado quase na pequena área.

No desespero e na desorganização, a Bélgica tentou chegar ao ataque, enquanto a Croácia cansou de desperdiçar contra-ataques. No fim, na pressão na base de cruzamentos, Lukaku desperdiçou duas chances incríveis, uma delas na pequena área, sem goleiro.