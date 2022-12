Neymar e Tite - AFP

Publicado 01/12/2022 13:15

Catar - Auxiliar técnico de Tite, Cleber Xavier foi o encarregado de atualizar as informações sobre os lesionados da seleção brasileira. Em coletiva nesta quinta-feira, ele evitou dar um prazo de retorno, mas afirmou que Neymar, Danilo e Alex Sandro estão em evolução.

"Estão em processo de evolução, a gente traz o foco para o jogo de Camarões e, depois, entramos no processo de decisão. Já tem um projeto bem elaborado para o retorno desses atletas", disse Cleber.



A situação que mais preocupa no trio é a de Neymar. Nos últimos dias, o craque evoluiu em sua recuperação da torção no tornozelo direito, mas ainda requer cuidados e tem presença incerta nas oitavas de final. As informações são do site "GE".



Uma das possibilidades estudadas pela comissão técnica do Brasil é iniciar o jogo das oitavas com Neymar no banco de reservas, mesmo que não esteja 100%. Os próximos dias serão decisivos para a definição, mas não está descartado que o camisa 10 atue no sacrifício.



Por outro lado, a boa notícia é que Alex Sandro e Danilo não devem ser problema. O lateral-direito, que sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo, já iniciou a transição para o campo. Já o camisa 6 segue fazendo trabalhos de fisioterapia para o problema muscular na região do quadril esquerdo e deve voltar a trabalhar com bola em breve.



Os três têm realizado tratamento intensivo para conseguirem estar à disposição de Tite o mais rápido possível. Segundo relatos, Neymar passa o dia inteiro em recuperação, fazendo exercícios na piscina do hotel e utilizando uma bota de compressão e outra de crioterapia (redução da temperatura).

Com uma equipe totalmente formada por reservas, o Brasil volta a campo na próxima sexta-feira, às 16h, contra Camarões, no Lusail. Já classificada, a Seleção depende apenas de um empate para garantir o primeiro lugar.