Hansi Flick é o técnico da seleção alemã - FOTO: Glyn KIRK / AFP

Publicado 01/12/2022 20:31

Nesta quinta-feira, o técnico Hansi Flick foi perguntado sobre um possível pedido de demissão após a eliminação da Alemanha da Copa do Mundo do Catar. Ele, por sua vez, respondeu que não há motivo para pedir para deixar o cargo, mas explicou que a decisão pela continuidade ou não do trabalho será tomada em breve.

"Não há nenhuma razão de minha parte para não continuar. É divertido para mim, temos bons jogadores chegando. Vamos resolver isso rapidamente, é difícil responder agora logo após o jogo quando estamos eliminados. Veremos isso em breve", destacou Hansi Flick.

O treinador também comentou a goleada sobre a Costa Rica e a trajetória da Alemanha na Copa do Mundo do Catar. A seleção alemã, vale lembrar, estreou com uma derrota de virada para o Japão por 2 a 1, depois empatou com a Alemanha e, nesta quinta-feira, venceu o a Costa Rica por 4 a 2.

"Não estou sem palavras. Eu posso interpretar o jogo muito bem. Fiquei muito bravo depois do primeiro tempo. Como tornamos o adversário forte. Tivemos infinitas chances de marcar três ou quatro gols. Por meio da frivolidade, tornamos o inimigo forte. O final não decidiu hoje, foram 20 minutos contra o Japão. Também poderíamos ter feito 2 a 1 contra a Espanha. Não tivemos nenhuma eficiência neste torneio. Claro que a decepção é grande, temos de processar isso primeiro", disse o treinador.





Com os resultados do dia, o Japão chegou aos seis pontos e assumiu a primeira colocação do Grupo E. A Espanha, por sua vez, ficou com quatro e caiu para o segundo lugar. A Alemanha conseguiu os mesmos quatro pontos, mas levou a pior no saldo de gols e acabou no terceiro lugar. Com três pontos, a Costa Rica ficou na lanterna do grupo.