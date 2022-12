Hajime Moriyasu é o técnico do Japão - FOTO: Jewel SAMAD / AFP

Hajime Moriyasu é o técnico do JapãoFOTO: Jewel SAMAD / AFP

O técnico do Japão não escondeu a felicidade com a classificação da seleção para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Após a vitória sobre a Espanha por 2 a 1, nesta quinta-feira, Hajime Moriyasu analisou a partida contra a Fúria, exaltou os jogadores e também mandou uma mensagem de agradecimento aos torcedores.

"Estamos realmente muito emocionados. Os jogadores deram tudo até ao fim. Jogamos com muita garra. Foi um jogo muito difícil, tenso e sofrido, mas nós realmente tínhamos fé. Sabíamos que conseguiríamos se acreditássemos. Acima de tudo, quero enviar uma mensagem a todos os torcedores, que fizeram a diferença aqui no estádio ao apoiarem muito a nossa seleção", disse o treinador.

"Obrigado pelo empenho e esforço. Foi um jogo muito sofrido, foi realmente impressionante o desempenho da nossa seleção. Conseguimos vencer e a felicidade não cabe no nosso coração. Vencemos juntos", completou.





Com os resultados do dia, o Japão chegou aos seis pontos e assumiu a primeira colocação do Grupo E. A Espanha, por sua vez, ficou com quatro e caiu para o segundo lugar. A Alemanha conseguiu os mesmos quatro pontos, mas levou a pior no saldo de gols e acabou no terceiro lugar. Com três pontos, a Costa Rica ficou na lanterna do grupo.

Depois da comemoração, a seleção japonesa vira a chave para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. A adversária será a Croácia, às 12h (de Brasília) da próxima segunda-feira, no Al Janoub Stadium.