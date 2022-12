Jogadores do Japão comemoram a vitória sobre a Espanha por 2 a 1 - Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Jogadores do Japão comemoram a vitória sobre a Espanha por 2 a 1Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Publicado 01/12/2022 20:28

Depois de um primeiro tempo dominante em que a Espanha controlava com facilidade a partida contra o Japão, a virada japonesa por 2 a 1 surpreendeu muita gente nesta quinta-feira (1), no Estádio Internacional Khalifa. Inclusive o time espanhol.

Na saída de campo, o volante Sergio Busquets afirmou que o resultado foi surpreendente pelo controle espanhol, elogiando os fortes contra-ataques dos japoneses."Parecia que o jogo estava controlado, ficamos surpresos. Foram poderosos nos contra-ataques. Foram fechando muito bem os espaços. Temos que continuar melhorando e, pelo menos, passamos", afirmou.O resultado influenciou diretamente na classificação do grupo E, com o Japão alcançando a liderança com seis pontos e seguido pela Espanha, com 4 pontos. Com a mesma pontuação, a Alemanha acabou de fora da zona de classificação por conta dos critérios de desempate. Em último ficou a Costa Rica, derrotada pelos alemães por 4 a 2, com apenas 3 pontos.