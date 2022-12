Fernando Santos não teme enfrentar o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo - PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Publicado 01/12/2022 11:38

Catar - O técnico Fernando Santos não parece ter dúvidas sobre as decisões que precisará tomar para o último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo. Já classificado para as oitavas de final, Portugal deve poupar os titulares para evitar problemas com desgaste físico ou suspensão. O treinador confirmou na coletiva desta quinta-feira (1) que poupará cerca de quatro jogadores.

Em dois jogos, Portugal recebeu cinco cartões amarelos. Na Copa do Mundo, os jogadores são suspensos por um jogo quando acumulam dois cartões. Entre os pendurados estão o zagueiro Ruben Dias, os meias Bruno Fernandes e Ruben Neves, e o atacante João Félix. Todos foram titulares nos dois jogos. Além deles, o volante Danilo Pereira, que se recupera de uma lesão na costela, também foi advertido.

"Não vou ter três ou quatro jogadores. Os jogadores estão em forma, mas existe o cansaço de jogar a cada quatro dias. E o cansaço pode trazer lesões. Há também a questão dos cartões amarelos. Mas, em qualquer circunstância, minha confiança na equipe é total", disse o treinador português.

Apesar da necessidade de poupar jogadores, Portugal precisa assegurar a liderança do Grupo H para escapar do Brasil, provável líder do Grupo G, nas oitavas de final. Para garantir o primeiro lugar do grupo, basta os portugueses empatarem com a Coreia do Sul, nesta sexta-feira (2), ou torcer por um empate na partida entre Gana e Uruguai.

"É diferente jogar a cada três dias do que a cada quatro dias. Isso é o mais importante. Percebo a questão de fugir do Brasil, mas nem o Tite e nem o Fernando Santos estão preocupados com isso agora. É muito mais importante a questão das 24 horas (a mais de descanso). Com quatro dias já é difícil, com três seria pior", explicou o treinador.

Já classificado para as oitavas de final e líder do Grupo H, Portugal volta a campo nesta sexta-feira (2), às 12h (de Brasília), contra a Coreia do Sul. Para garantir a liderança do grupo, basta um empate. Em caso de derrota, um empate entre Gana e Uruguai garante o primeiro lugar da mesma forma.