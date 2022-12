Marrocos e Canadá se enfrentaram na última rodada da fase de grupos - AFP

Publicado 01/12/2022 13:54

Catar - O Marrocos se confirmou com uma das grandes surpresas da Copa do Mundo no Catar e está classificado para as oitavas de final. Nesta quinta-feira, a seleção africana passou sufoco, mas garantiu sua vaga na próxima fase ao vencer o Canadá por 2 a 1, no estádio Al Thumama. Ziyech e En-Nesyri fizeram para os marroquinos, enquanto os canadenses marcaram com um gol contra de Aguerd.

Com o resultado, o Marrocos encerrou sua participação na fase de grupos na liderança do Grupo F, com sete pontos, desbancado as favoritas Croácia e Bélgica, que empataram em 0 a 0 jogando no mesmo horário. Nas oitavas de final, os africanos encaram o segundo colocado do Grupo E, na terça-feira, às 12h (de Brasília), no estádio Cidade da Educação. Já o Canadá se despede do Mundial sem nenhum ponto marcado.



Precisando apenas de um empate para se classificar, o Marrocos foi quem iniciou a partida em ritmo mais acelerado e não demorou a abrir o placar. Com apenas três minutos, o goleiro canadense Borjan se enrolou na saída de bola e deu um presente para Ziyech, que bateu de longe para fazer o primeiro. Pouco depois, En-Nesyri recebeu lançamento entre dois marcadores, ganhou na velocidade e bateu cruzado para ampliar.

Em uma das poucas vezes que o Canadá se lançou ao ataque, acabou contando com a sorte. Aos 39 minutos, Larin tentou cruzar e o zagueiro Aguerd desviou para dentro do próprio gol, diminuindo a vantagem marroquina. No fim do primeiro tempo, En-Nesyri chegou a marcar o terceiro de Marrocos, mas a arbitragem assinalou impedimento de Aguerd na jogada e os dois times foram para o vestiário com o 2 a 1 no placar.

Na volta para o segundo tempo, o cenário da partida mudou. O Marrocos, querendo garantir a vaga, passou a ter uma postura mais defensiva, enquanto o Canadá, sem nada a perder, pressionava no campo de ataque. Apesar de esbarrarem em suas limitações técnicas, os canadenses conseguiram criar algumas boas chances. A melhor delas aconteceu na cabeçada de Hutchinson, que explodiu no travessão e parou em cima da linha.

Mesmo com o bombardeio dos canadenses, os marroquinos conseguiram mostrar poder defensivo e seguraram o resultado, que garantiu a vaga na próxima fase.