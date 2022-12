Momento em que Nuno Mendes cai no chão por conta de dores musculares. Jogador de Portugal está fora da Copa do Mundo - FOTO: MANAN VATSYAYANA / AFP

Momento em que Nuno Mendes cai no chão por conta de dores musculares. Jogador de Portugal está fora da Copa do MundoFOTO: MANAN VATSYAYANA / AFP

Publicado 01/12/2022 13:15

Já classificada para as oitavas de final, a seleção de Portugal confirmou que não poderá contar mais com Nuno Mendes até o fim da Copa do Mundo. O lateral-direito titular teve lesão na coxa esquerda confirmada.

Sem poder repor um novo jogador, Portugal optou por manter Nuno Mendes com o grupo até o fim da participação no torneio.

Ele se machucou na vitória por 2 a 0 sobre o Uruguai, na segunda-feira (28) e saiu de campo chorando.



"Infelizmente, está fora (da Copa do Mundo). Ele vai continuar conosco por vontade do jogador. O clube (PSG) acatou, acha que pode recuperar aqui. Demonstrou uma enorme vontade de estar conosco. É importante e agradável (a decisão de permanecer)", afirmou o técnico Fernando Santos, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (1).







Além do lateral direito, Portugal também não pode contar com Danilo Pereira, que fraturou três costelas, e Otávio, que sofreu lesão na coxa direita.



Portugal volta a campo nesta sexta-feira, às 12h, quando enfrenta a Coreia do Sul pela última rodada do Grupo H.