Rodrygo - AFP

Publicado 01/12/2022 12:30

Catar - O técnico Tite já resolveu uma das três dúvidas que tinha para escalar o Brasil no duelo contra Camarões, na próxima sexta-feira, às 16h, no Lusail. Rodrygo levou a melhor na disputa com Everton Ribeiro e foi o escolhido para iniciar o duelo. A informação é do site "GE".

Agora, o treinador precisa se decidir nas outras duas dúvidas que restaram. No meio, Fred e Bruno Guimarães disputam vaga, enquanto Gabriel Jesus e Pedro são as opções para o ataque. A definição deve acontecer no treino desta quinta.



Com isso, a tendência é que o o Brasil vá a campo com: Ederson, Daniel Alves, Eder Militão, Bremer, Alex Telles; Fabinho, Bruno Guimarães (Fred), Rodrygo; Antony, Gabriel Jesus (Pedro) e Gabriel Martinelli.

Com duas vitórias, o Brasil já tem vaga garantida nas oitavas de final da Copa do Mundo. Um empate contra Camarões garante a Seleção em primeiro lugar no Grupo G.