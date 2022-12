Técnico Tite aproveitará jogo contra Camarões para dar oportunidades aos reservas da Seleção - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 01/12/2022 10:34

Com a classificação garantida para as oitavas de final da Copa do Mundo, a seleção brasileira se deu ao luxo de utilizar reservas contra Camarões, na sexta-feira (2), às 16h no Estádio Lusail. Além de poupar fisicamente os titulares, o técnico Tite terá a oportunidade de observar jogadores que poderão ser utilizados no mata-mata, até mesmo na equipe principal.



São os casos principalmente de Rodrygo e Bruno Guimarães, que aproveitaram a chance ao entrar no segundo tempo da vitória sobre a Suíça por 1 a 0.

Além deles, nomes que ainda não estrearam, como Ederson, Daniel Alves, Bremer, Fabinho, Pedro e Everton Ribeiro, terão os primeiros minutos num jogo em que o Brasil só precisa do empate para se garantir em primeiro do Grupo G.



"Um técnico só pode diagnosticar em cima do prático e não apenas do teórico. Oportunizar os atletas, como eu disse. Eu só posso mensurar quantos atletas posso utilizar em sequência com eles produzindo em campo. É uma oportunidade de alto nível eles competirem em campo. É um risco? Sim, mas uma oportunidade para mostrarem toda sua qualidade", afirmou Tite em coletiva de imprensa nesta quinta (1).







Seleção já venceu possíveis adversários das oitavas

O técnico da seleção brasileira também voltou a defender Daniel Alves, que será titular contra Camarões, depois de ver o zagueiro Éder Militão jogar na lateral direita contra a Suíça.



"Temos jogadores com características diferentes. Quando o Dani fala de ataque, falo um pouco mais atrás de construção e armação. É um jogador com virtudes técnicas impressionantes. Por isso tem essa longevidade. A exigência dele não é física e de velocidade porque nunca foi assim. Compete a nós dar estrutura para ter a possibilidade de utilização ou de um jogador que faça mais a função de marcação como o Danilo e o Militão", disse.



Tite não quis pensar nos possíveis adversários da Seleção nas oitavas de final da Copa do Mundo. Tanto Uruguai quanto Gana e Coreia do Sul já foram vencidos pelo Brasil no ciclo de prepração para o torneio.



"Não procuro ficar voltando a essa situação. Tem toda uma comissão técnica se aprofundando nisso. A Tunísia, que nós vencemos, venceu a França. Para o próximo jogo, tem uma equipe acompanhando", minimizou.