Brasil jogará as oitavas de final no estádio 974 - Giuseppe CACACE / AFP

Publicado 01/12/2022 11:01 | Atualizado 01/12/2022 11:17

Catar - Após escutar as reclamações dos jogadores da seleção brasileira sobre o gramado do estádio 974, a Fifa prometeu melhores condições para os próximos jogos. O Brasil deve voltar a jogar no local nas oitavas de final, na próxima segunda-feira (5), mas antes precisa confirmar a liderança do Grupo G.

Na partida contra a Suíça, na última segunda-feira (28), os jogadores da seleção brasileira reclamaram das condições do gramado do estádio 974. O coordenador da Seleção, Juninho Paulista, realizou uma consulta com a Fifa para solicitar uma melhoria no campo.

Em resposta a CBF, a Fifa informou que os jogadores de Argentina e Polônia, que se enfrentaram nesta última quarta-feira (30) no estádio 974, não reclamaram do gramado. O local volta a receber jogos nesta sexta (2), com o duelo entre Sérvia e Suíça. Este será o sétimo jogo no palco.

Líder do Grupo G com seis pontos e duas vitórias em dois jogos, a seleção brasileira já está classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. O Brasil volta a campo nesta sexta, às 16h (de Brasília), contra Camarões, e precisa de um empate para assegurar a liderança.