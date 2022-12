Tata Martino não é mais treinador da seleção mexicana após a Copa do Mundo - Alfredo ESTRELLA / AFP

Tata Martino não é mais treinador da seleção mexicana após a Copa do MundoAlfredo ESTRELLA / AFP

Publicado 30/11/2022 21:48

Após a eliminação do México na Copa do Mundo nesta quarta-feira (30), o treinador Tata Martino anunciou formalmente a sua saída do comando técnico da seleção. A confirmação ocorreu em sua coletiva de imprensa, realizada após a partida.

Tata Martino assumiu a responsabilidade pelo fracasso da campanha mexicana na competição e revelou que seu contrato se encerrou com a federação mexicana assim que o árbitro apitou o final da partida contra a Arábia Saudita, nesta quarta.

"Meu contrato acabou quando o árbitro apitou o final da partida. Não há nada mais a fazer. Eu sou o responsável por esta decepção que tivemos hoje. Assumo o fracasso que tivemos neste Mundial", afirmou Tata Martino.

Martino também falou sobre a partida contra a Arábia Saudita, afirmando que os jogadores já tinham noção do problema do critério de desempate com os cartões amarelos.

"Fomos buscar o terceiro gol quando vimos que era necessária por causa do resultado da Polônia (contra a Argentina), sabíamos que os cartões amarelos podiam nos deixar fora", encerrou.

Tata Martino assumiu o comando da seleção mexicana em janeiro de 2019, mas nunca caiu nas graças da torcida mexicana por conta do desempenho da equipe desde as eliminatórias. Com a eliminação, a torcida clamava pela demissão do treinador.