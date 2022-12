A Polônia sofreu contra a Argentina - FOTO: JUAN MABROMATA / AFP

Publicado 30/11/2022 19:55

Lewandowski foi sincero e admitiu que a Polônia foi dominada pela Argentina no jogo desta quarta-feira, válido pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo. A declaração foi dada ao jornal argentino TyC Sports.

"Acho que a Argentina mereceu ir para as oitavas de final. Hoje, nos dominaram do início ao fim", disse o atacante.





Os números oficiais do jogo, aliás, corroboram a análise de Lewandowski. De acordo com a Fifa, a seleção polonesa teve apenas 25% de posse de bola e finalizou apenas três vezes, sendo que nenhuma delas teve a direção da meta do goleiro Emiliano Martínez. Já a Albiceleste teve 64% de posse (os demais 11% ficaram em disputa) e finalizou 24 vezes - 13 tiveram a direção do gol polonês.

O placar final, contudo, foi mais modesto. Vitória da seleção argentina por 2 a 0. Já no segundo tempo, Mac Allister e Julián Álvarez marcaram os gols da partida.

Em tempo: agora, as duas seleções viram a chave para as oitavas de final da Copa do Mundo. A Argentina volta a campo no próximo sábado, às 16h (de Brasília), para enfrentar a Austrália no Ahmad Bin Ali Stadium. Já a Polônia enfrentará a França no domingo, às 12h (de Brasília), no Al Thumama Stadium.