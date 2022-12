Árbitro Ismail Elfath foi bastante criticado por jogadores e pela federação de Gana - PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Publicado 30/11/2022 19:52

Catar - A Fifa divulgou, nesta quarta-feira (30), a equipe de árbitragem do duelo entre Brasil e Camarões, na próxima sexta (2), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. O duelo será comandado pelo norte-americano Ismail Elfath.

O árbitro será auxiliado por Kyle Atkins e Corey Parker, todos dos Estados Unidos. O VAR fica no comando de Alejandro Hernandez, da Espanha, que será auxiliado por outros quatro espanhóis: Juan Martinez, Pau Cebrian, Ricardo de Burgos e Roberto Diaz.

Ismail Elfath está sendo duramente criticado pela Federação Ganesa de Futebol, por conta do duelo entre Gana e Portugal. Na ocasião, Ismail marcou um pênalti a favor da seleção de Cristiano Ronaldo, sem sequer consultar o VAR. Após a partida, Otto Addo, técnico da seleção de Gana, fez duras críticas a arbitragem do duelo.

"Estamos muito decepcionados, principalmente com a situação do pênalti. Até aquele momento, fazíamos uma boa partida, defendíamos bem e dávamos menos chances. Foi um verdadeiro presente. Um presente especial do árbitro", destacou o treinador.

Brasil e Camarões se enfrentarão na sexta-feira (2), às 16h (horário de Brasília), no Lusail Stadium, em Doha, capital do Catar.