Copa do Mundo: veja fotos da vitória da Argentina sobre a Polônia

Nesta quarta-feira, A Argentina venceu a Polônia por 2 a 0 no Estádio 974, em partida válida pela última rodada do Grupo C, e garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Mac Allister e Julián Álvarez marcaram os gols da vitória.

Com o resultado, a Argentina chegou aos seis pontos e assumiu a liderança do Grupo C. Já a Polônia, com quatro pontos, levou a melhor sobre o México no saldo de gols e garantiu a segunda colocação do grupo.

Agora, as duas seleções viram a chave para as oitavas de final da Copa do Mundo. A Argentina volta a campo no próximo sábado, às 16h (de Brasília), para enfrentar a Austrália no Ahmad Bin Ali Stadium. Já a Polônia enfrentará a França no domingo, às 12h (de Brasília), no Al Thumama Stadium.

