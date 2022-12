Gabi Cavallin - Reprodução / Instagram

Publicado 30/11/2022 18:20

Rio - Figura constante nos jogos da seleção brasileira, Antony parece ter reatado um relacionamento em meio a Copa do Mundo. Depois de voltar a seguir a DJ Gabi Cavallin, pilar da separação do atacante do Manchester United, a influenciadora colocou um emoji de aliança em sua rede social. Ao mesmo tempo, após a publicação de uma dança sensual no TikTok, a influenciadora deixou na legenda uma possível indireta.

"Tenho dono sim", escreveu a DJ. Antony e Gabi tiveram um relacionamento em junho deste ano, quando a DJ chegou a ficar grávida. Entretanto, a influenciador sofreu um aborto espontâneo com 11 semanas de gestação e utilizou as redes sociais para relatar a perda do casal.



No último domingo, Gabi Cavallin publicou uma foto com um buquê de rosas, chocolates e um urso de pelúcia na mesa. Na legenda, além de uma sequência de emojis, ela escreveu "Goat", sigla para "melhor de todos os tempos", em inglês, fazendo mais uma possível alusão ao jogador do United.

Embora tenha voltado a seguir seu antigo affair nas redes sociais nesta semana, Antony continua como seguidor de Rosilenny Silva, com quem viveu por cinco anos e chegou a ter um filho.

Na época, Gabi Cavallin era apontada como amante de Antony, uma vez que o casamento de Antony com Rosilenny Silva era público. Hoje, Antony mora na mesma cidade que a ex-mulher e o filho do casal, em Manchester, na Inglaterra.