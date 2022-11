Concentrado com a Seleção, Tite envia flores à esposa para comemorar 38 anos de casados - Reprodução

Publicado 30/11/2022 17:49

Catar - Concentrado com a seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo, o técnico Tite fez uma surpresa à sua esposa, Rose, para comemorar os 38 anos de casados, completados nesta quarta-feira. Sem deixar o romantismo, o treinador enviou flores à mulher, que também está em Doha. O momento foi registrado pela nora do comandante do Brasil, Fernanda Bachi.

Em suas coletivas, Tite já citou Rose inúmeras vezes em algumas entrevistas, definindo a amada como sua alma gêmea. Segundo o próprio treinador, a amada também o aconselha sobre a comissão técnica dos clubes em que passa.



Tite e Rose se casaram em 1984. O amor entre os dois resultou nos nascimentos de Matheus e Gabriele. O rapaz, inclusive, é auxiliar do pai na Copa do Mundo.

O Brasil volta a campo na próxima sexta-feira, às 16h, contra Camarões. A Seleção já está classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo e um empate garante o primeiro lugar do Grupo G.