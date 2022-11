Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues quer combater os casos de racismo - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 30/11/2022 16:50

Catar - O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, terá a decisão de escolher um novo técnico após o fim da Copa do Mundo. Em entrevista ao portal "TNT Sports", ele indicou qual o perfil do substituto de Tite e disse que vencer ou não a competição no Catar não irá definir na escolha do próximo comandante.

"Ganhar o título agora ou não, não terá impacto na escolha. Basicamente, vou buscar alguém que trabalhe bem com jovens, mantendo essa renovação que o Tite fez", afirmou.



O presidente chamou para si a responsabilidade da escolha e informou o período em que o novo treinador do Brasil será conhecido por todos.

"Até o fim de janeiro já teremos anunciado o novo nome que vai comandar a seleção. A decisão final será minha, pois sou eu quem leva as pancadas depois", disse.