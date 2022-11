Craque Neto não poupou críticas - Reprodução/Band

Publicado 30/11/2022 15:57

Entre um jogo e outro do Mundial do Catar, a seleção brasileira recebe, pelo menos, um dia de folga para descansar e aproveitar a cidade com a família. No entanto, isso não agrada ao Craque Neto. O apresentador do programa "Os Donos da Bola" fez duras críticas à CBF pela liberação dos atletas.

"Sair pra jantar? Faltam só cinco jogos. O terceiro jogo contra o Camarões, você não precisa nem colocar time titular, são 25 dias. É muito relevante, Ronaldo acabou de ser curado da Covid. Desculpa. Acho que a Copa do Mundo é muito pouco tempo e não é excursão. Eu nunca vi nas Copas que eu fiz, e foram quatro, nunca vi Rivaldo, Ronaldinho, os caras. Em 2006 foi uma verdadeira zona, eu estava lá, vi tudo, em 2010 alugaram casa na África do Sul", disparou.

Neto ainda criticou o encontro de alguns jogadores com Ronaldo Fenômeno em um restaurante de luxo em Doha, no Catar. "Fica no hotel todo mundo, não precisa sair, não precisa encontrar o Fenômeno. Você tem jogo importante, vai que dá alguma coisa de errado, vai que alguém faz alguma coisa, não precisa encontrar Ronaldo, tá errado", concluiu.