Publicado 30/11/2022 15:20

Rio - A modelo brasileira Mayara Lopes, natural de São Paulo, mas que vive nos Estados Unidos afirmou que dará assinaturas gratuitas do OnlyFans caso o Brasil vença a Copa do Mundo do Catar.

Em entrevista ao tabloide The Sun, ela, que dará 1 mil assinaturas na plataforma de conteúdo adulto, confessou ser apaixonada por Neymar, mas que admira Richarlison.

"Definitivamente tenho um amor por Neymar. O acompanho desde que ele jogou pelo Santos. Ele se tornou tão grande e nos ajudou tantas vezes, então eu definitivamente tenho um amor por ele. Mas, meu jogador favorito é o Richarlison. Eu amo como ele é uma pessoa tão boa, tão humilde, ele realmente ajuda as pessoas pobres, então ele é realmente muito doce. Richarlison será nossa próxima estrela", afirma.





Sobre os jogadores mais bonitos da Copa, a modelo elogiou o goleiro brasileiro Alisson, porém, elegeu Cristiano Ronaldo como o mais belo.



"Alisson é o mais bonito do Brasil. Ele é muito diferente de todos os outros brasileiros. Não me sinto atraída por brasileiros 'normais', então ele é definitivamente quem salva. Mas, estou obcecada por Cristiano Ronaldo, ele é tão bonito. Alisson é fofo, mas Ronaldo é lindo", diz.



Ela, que é escritora e criadora de conteúdo, não fatura apenas com as assinaturas e chega a vender calcinhas usadas por 75 dólares (cerca de R$ 395); fotos assinadas por 20 dólares (R$ 105) e treinamentos para pessoas que querem iniciar a carreira no OnlyFans por 150 dólares (R$ 790).