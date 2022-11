Daniel Alves será capitão do Brasil contra Camarões - Nelson Almeida / AFP

Publicado 30/11/2022 15:00

Catar - Já classificado às oitavas de final da Copa do Mundo, o Brasil escalará uma equipe completamente reserva na partida contra Camarões, na próxima sexta-feira, no Lusail. Com isso, Daniel Alves foi o escolhido por Tite para assumir a braçadeira de capitão, que tem sido carregada por Thiago Silva durante o Mundial.

Nome mais polêmico da convocação do Brasil, Daniel Alves viverá um momento especial na partida. Além de voltar a carregar a braçadeira de capitão, o lateral se tornará o jogador mais velho a entrar em campo pela seleção brasileira em uma Copa do Mundo. Aos 39 anos, ele irá superar o companheiro Thiago Silva, que quebrou o recorde nesta Copa ao atuar com 38 anos. Antes do Mundial do Catar, Djalma Santos e Nilton Santos eram os recordistas, com 37.



Para descansar os titulares, Tite mandará a equipe a campo com Ederson, Daniel Alves, Eder Militão, Bremer, Alex Telles; Fabinho, Fred (Bruno Guimarães), Rodrygo (Everton Ribeiro); Antony, Gabriel Jesus (Pedro) e Gabriel Martinelli.

Para garantir o primeiro lugar do grupo, o Brasil precisa apenas de um empate contra Camarões. Os africanos precisam vencer para terem alguma chance de classificação.