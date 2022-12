O goleiro Wojciech Szczesny ao lado de Lionel Messi no jogo entre Polônia e Argentina - FOTO: Odd ANDERSEN / AFP

O goleiro Wojciech Szczesny ao lado de Lionel Messi no jogo entre Polônia e ArgentinaFOTO: Odd ANDERSEN / AFP

O goleiro Wojciech Szczesny, da Polônia, revelou que apostou 100 euros com Lionel Messi de que o árbitro não marcaria um pênalti a favor da Argentina já na reta final do primeiro tempo. A inusitada aposta aconteceu quando o árbitro da partida revisava no VAR uma possível falta do próprio goleiro em cima do craque da Albiceleste dentro da área.

"Falei com ele antes do pênalti que apostaria 100 euros que o árbitro não daria o pênalti. Então, perdi a aposta para Messi. Nem sei se isso é permitido em uma Copa do Mundo, provavelmente serei banido, não me importa (risos). Não vou pagar, acho que ele não liga para 100 euros (risos)", disse o goleiro.

Na cobrança, o goleiro acertou o canto e conseguiu fazer a defesa. Ainda assim, apesar da boa atuação de Szczesny, a Polônia pouco fez dentro de campo e acabou derrotada por 2 a 0.

"Analisamos as cobranças de pênaltis dos argentinos, inclusive de Messi. Eu sabia que ele estava chutando forte ou olhando para o goleiro e esperando para ver o que ele faria. Na partida contra a Polônia, ele escolheu a primeira variante, e eu senti que ele atiraria para a minha esquerda", contou Szczesny.





Vale lembrar que, com o resultado, a Argentina chegou aos seis pontos e assumiu a liderança do Grupo C. Já a Polônia, com quatro pontos, levou a melhor sobre o México no saldo de gols e garantiu a segunda colocação do grupo.

Agora, as duas seleções viram a chave para as oitavas de final da Copa do Mundo. A Argentina volta a campo no próximo sábado, às 16h (de Brasília), para enfrentar a Austrália no Ahmad Bin Ali Stadium. Já a Polônia enfrentará a França no domingo, às 12h (de Brasília), no Al Thumama Stadium.