Autor do segundo gol, Luis Chávez lamenta a eliminação do México na Copa do Mundo - KARIM JAAFAR / AFP

Publicado 30/11/2022 19:23

A eliminação do México na fase de grupos da Copa do Mundo foi de uma das formas mais traumáticas possíveis. Mesmo vencendo a Arábia Saudita por 2 a 1 e contando com a derrota da Polônia contra a Argentina por 2 a 0, restou apenas um gol para que os mexicanos jogassem as oitavas de final. No fim, o clima de tristeza tomou conta do Estádio Lusail, no Catar, nesta quarta-feira (30).