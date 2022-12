Decepção dos jogadores mexicanos após gol que sacramentou eliminação da seleção na Copa do Mundo - KARIM JAAFAR / AFP

Publicado 30/11/2022 18:08

Catar - O México lutou até o fim, mas não conseguiu avançar às oitavas de final da Copa do Mundo. Na tarde desta quarta-feira, contra a Arábia Saudita, no Lusail, a seleção teve a melhor atuação na competição e venceu por 2 a 1. Luis Chávez e Henry Martín fizeram os gols dos mexicanos, enquanto Al-Dawsari, nos acréscimos, diminuiu para os sauditas. Mesmo assim, o time de Tata Martino foi eliminado por conta do critério de saldo de gols.

Com o resultado, o México chegou aos quatro pontos e empatou com a Polônia, segunda colocada do Grupo C. Os poloneses garantiam a vaga pelo critério de cartões amarelos até o último minuto do jogo, quando a Arábia Saudita marcou seu gol, e o saldo de gols foi o responsável pela eliminação dos mexicanos. Os sauditas terminaram em último, com três pontos. Com isso, a seleção de Lewandowski se juntou à Argentina e avançou para o mata-mata.A etapa inicial travou uma batalha entre as duas equipes, que foram bem aguerridas e disputaram bastante. No entanto, o México acabou criando as melhores oportunidades e dominou as ações por grande parte dos 45 minutos. A Arábia Saudita optou por jogar de forma defensiva e buscava os contra-ataques para equilibrar as ações, mas pouco assustou.Assim como no primeiro tempo, o México apostava nos chutes de longa distância, mas foi no escanteio que saiu o primeiro gol - logo aos dois minutos do segundo tempo. Depois da cobrança na primeira trave, Henry Martin se esticou e desviou a bola para o fundo das redes, abrindo o placar para os mexicanos e fazendo o primeiro gol da seleção na competição.A pressão inicial deu certo e rendeu mais frutos. Em cobrança de falta de muito longe, Luis Chávez acertou um lindo chute, que fez uma linda curva e terminou no ângulo do goleiro saudita, que pouco pôde fazer, aos seis minutos do segundo tempo. Restava apenas um gol para a sonhada classificação dos mexicanos, que se lançaram ao ataque com tudo o que poderiam oferecer.Precisando tirar uma diferença de três gols no saldo para a Polônia, os mexicanos foram para cima e implementaram uma enorme pressão por mais um gol para garantir a sonhada classificação. A seleção mexicana ainda teve um gol anulado nos minutos finais por impedimento.Depois de tanta pressão dos mexicanos em busca do sonhado terceiro gol, um golpe duro e cruel. Aos 49 minutos do segundo tempo, a Arábia Saudita encaixa um bom contra-ataque e Salem Al-Dawsari faz boa tabela, saindo na cara do gol e fazendo o único gol saudita da partida. O gol decretou a eliminação do México, deixou os jogadores desacreditados e levou os torcedores presentes no Catar às lágrimas.