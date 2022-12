Mac Allister abriu o placar para a Argentina no Estádio 974 - FOTO: JUAN MABROMATA / AFP

Publicado 30/11/2022 19:22

A Argentina voltou a ser o que era. É a análise que fez o meio-campista Mac Allister, nesta quarta-feira, após a vitória da Albiceleste por 2 a 0 sobre a Polônia no Estádio 974. Com o resultado, aliás, a seleção argentina subiu para a primeira colocação do Grupo C e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.

"Voltamos a ser o time que éramos. Manuseamos a bola, tivemos tranquilidade. Demos 10, 15 passes. Não nos desesperamos e fizemos um grande jogo", analisou Mac Allister, que marcou o primeiro gol do jogo.

Vale lembrar que a Argentina teve uma estreia desastrosa no Mundial, ao perder de virada para a Arábia Saudita por 2 a 1. No entanto, a equipe mostrou resiliência para reagir na competição e conquistar o primeiro objetivo, que era avançar ao mata-mata como a primeira colocada do Grupo C.

"Estou feliz, a verdade é que é uma vitória importante para nós. Depois do primeiro jogo sabíamos que precisávamos vencer os dois (próximos) jogos e sabíamos que poderíamos passar (para as oitavas) na primeira posição. Esse era o objetivo", disse Mac Allister.





Em tempo: a Argentina volta a campo no próximo sábado, às 16h (de Brasília), para enfrentar a Austrália no Ahmad Bin Ali Stadium. Quem avançar, enfrentará o vencedor do confronto entre Holanda e Estados Unidos.