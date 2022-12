Messi perdeu pênalti contra a Polônia - AFP

Publicado 30/11/2022 18:47

Catar - Apesar da vitória da Argentina por 2 a 0 sobre a Polônia, Lionel Messi não escondeu sua frustração pelo pênalti perdido. Após a partida, o camisa 10 se disse irritado por ter desperdiçado a cobrança, mas exaltou a classificação de seu país à oitavas de final da Copa do Mundo.

"Irritado por ter errado o pênalti, mas a equipe saiu fortalecida depois deste meu erro. Sabíamos que, uma vez que fizéssemos o primeiro gol, o jogo mudaria", disse o craque.



Messi perdeu a chance de abrir o placar no jogo contra a Polônia. O confronto ainda estava 0 a 0 quando ele sofreu pênalti, mas a cobrança acabou sendo defendida pelo goleiro polonês Szczesny.



Com a vitória, a Argentina garantiu o primeiro lugar do grupo e irá enfrentar a Austrália, no próximo sábado, a partir das 16h (de Brasília), no estádio Ahmad Bin Ali.

"Devemos estar tranquilos e ir jogo a jogo. Agora começa outro Mundial, e tomara que a gente consiga manter o que fizemos hoje", finalizou Messi.