França e Tunísia - AFP

França e TunísiaAFP

Publicado 30/11/2022 14:01

Catar - A Tunísia encerrou sua participação na Copa do Mundo com uma vitória por 1 a 0 sobre a França na última rodada do grupo D na Copa do Mundo. Porém, por conta da vitória da Austrália sobre a Dinamarca, o resultado acabou não servindo para os africanos, que estão eliminados da competição. Já classificada, a seleção francesa entrou com uma equipe alternativa e teve uma atuação bem abaixo da média, sendo dominada em praticamente toda a partida no Catar.

Nas oitavas de final, a França irá enfrentar o segundo colocado do grupo C, que é formado por Argentina, México, Arábia Saudita e Polônia. A partida vai acontecer no próximo domingo, às 12 horas (de acordo com o horário de Brasília).



Já classificada para as oitavas de final, a França entrou em campo com uma equipe reserva para enfrentar a Tunísia na terceira rodada da Copa do Mundo. Sem entrosamento, a equipe francesa sofreu bastante e foi completamente dominada pelos africanos no primeiro tempo. No entanto, a Tunísia acabou não conseguindo abrir o placar.

A Tunísia chegou a balançar as redes logo no começo com Ghandri, porém, o lance foi invalidado por impedimento. A melhor chance dos africanos aconteceu aos 34 minutos. Khazri finalizou de fora da área, o goleiro francês Mandanda soltou de forma perigosa, mas a defesa francesa afastou, evitando que algum adversário conseguisse marcar.

O segundo tempo começou com o mesmo cenário. E aos 12 minutos, a Tunísia abriu o placar. Skhiri iniciou a jogada, tocou para Laïdouni, que acionou Khazri. O camisa 10 passou por dois, saiu na cara de Mandanda, e tocou na saída do goleiro francês para fazer a festa dos africanos.

A alegria dos tunisianos acabou durando pouco. Logo depois do gol de Khazri, a Austrália abriu o placar contra a Dinamarca. Para se classificar, a Tunísia precisava vencer e torcer por um empate na outra partida do grupo. No fim, Mbappé e Griezmann entraram em campo e fizeram a equipe francesa melhorar muito. Apesar das chances criadas, a Tunísia conseguiu segurar o placar e quebrar a invencibilidade da França na Copa do Mundo.