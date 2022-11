Veja imagens da vitória que deu classificação à Austrália pela segunda vez na história | | O Dia

Catar - Pela segunda vez em sua história, a Austrália está classificada às oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção da Oceania surpreendeu e carimbou sua vaga nesta quarta-feira, no estádio Al Janoub, ao vencer por 1 a 0 a Dinamarca, que chegou como candidata a surpresa e se despede como uma das decepções do Mundial. Leckie foi o autor do gol que garantiu o triunfo aos australianos. Confira as imagens da partida!

