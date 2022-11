Enner Valencia fez o gol do empate do Equador com a Holanda, pelo Grupo A da Copa do Mundo - AFP

Enner Valencia fez o gol do empate do Equador com a Holanda, pelo Grupo A da Copa do MundoAFP

Publicado 30/11/2022 12:24

Catar - Um dos artilheiros da Copa do Mundo, Enner Valencia segurou as lágrimas após a eliminação do Equador na Copa do Mundo, na última terça-feira, com a derrota para Senegal. Emocionado, o atacante pediu desculpas ao país.

"Infelizmente não conseguimos atender às expectativas do nosso Equador, é um momento muito difícil. (...) Pedimos desculpas a todo o Equador", afirmou o atacante.



O depoimento de Valencia foi dado logo após a derrota por 2 a 1 para Senegal. O jogador, em alguns momentos, precisou conter as lágrimas para continuar. Segundo o jogador, a tristeza também se deu ao fato de o Equador ter se saído bem nos dois primeiros jogos.

"Não esperávamos isso, estávamos muito felizes, muito entusiasmados com o que vínhamos fazendo e hoje não classificamos", completou.