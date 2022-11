Thalita Zampirolli - Palmer Assessoria de Comunicação

Publicado 30/11/2022 10:00

Rio - Se tem alguém que preenche todos os requisitos para ser musa desta copa, esse alguém é a atriz e rainha de bateria Thalita Zampirolli. A loira esbanjou beleza e sensualidade ao protagonizar um ensaio em Cancún com biquíni dourado de lacinho e uma jaqueta brilhosa nas cores da bandeira do Brasil, deixando suas curvas perfeitas amostra. Thalita está descansando no México mas atenta nos jogos do Brasil:

"Eu estou aqui na torcida pelo hexacampeonato. Os brasileiros merecem esta alegria. Estamos indo bem, passamos de fase e temos tudo para ganhar”" revela a atriz que tem se reunindo com amigos para assistir aos jogos da seleção brasileira. Thalita já tem até o seu jogador preferido: