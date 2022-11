Atualmente, LeBron James joga no Los Angeles Lakers - Foto: Adam Pantozzi / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

Publicado 29/11/2022 19:50

LeBron James ficou contente com a classificação dos Estados Unidos para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Nesta terça-feira, nas redes sociais, ele vibrou com a vaga e também parabenizou a seleção estadunidense.

"Parabéns por avançarem! Continuem assim", escreveu Lebron James.

@USMNT CONGRATS MEN on advancing!! Keep going!! — LeBron James (@KingJames) November 29, 2022

Cabe destacar que LeBron James é um dos melhores jogadores de todos os tempos da NBA (principal liga de basquete dos Estados Unidos). Na carreira, por exemplo, ele venceu quatro títulos, foi eleito o MVP (melhor jogador) da temporada em quatro oportunidades e foi indicado ao All-Star Game 18 vezes.





SELEÇÃO NORTE-AMERICANA NAS OITAVAS DA COPA DO MUNDO

Dentro de campo os Estados Unidos se classificaram ao vencer o Irã por 1 a 0 no Al Thumama Stadium, nesta terça-feira, pela última rodada do Grupo B. Com o resultado, os norte-americanos chegaram aos cinco pontos, ultrapassaram os persas na tabela e conquistaram a segunda colocação.

Agora, os estadunidenses viram a chave para as oitavas de final do Mundial do Catar. A seleção norte-americana volta a campo no próximo sábado, às 12h (de Brasília), para enfrentar a Holanda no Khalifa International Stadium.