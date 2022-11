Louis Van Gaal - AFP

Publicado 29/11/2022 19:15

Catar - Mesmo se classificando em primeiro lugar no Grupo A, a Holanda ainda não convenceu na Copa do Mundo. Questionado sobre o desempenho de sua equipe após a vitória por 2 a 0 sobre o Catar, nesta terça-feira, o técnico Louis Van Gaal discordou dos jornalistas e se mostrou satisfeito com as atuações.

"Eu não acho que a sua opinião foi correta", se limitou a responder a um dos jornalistas que criticou os jogos da Laranja.



"Fizemos tudo o que tínhamos para fazer bem. (...) Achei que fomos muito mais cuidadosos na posse de bola (contra o Catar), mas sempre pode ser melhor", completou Van Gaal.

O treinador aproveitou a coletiva para rasgar elogios a Memphis e Gakpo, destaques da Holanda no Mundial.

"A camisa da seleção holandesa pesa muito. Já vi isso com vários jogadores. Não sinto isso com Gakpo, mas sim com muitos jogadores. Memphis participou novamente do primeiro e do segundo gols. Ele é incrivelmente importante. Estou extremamente satisfeito. Ele não joga futebol há dois meses. Às vezes nos esquecemos disso. Ele jogou 65 minutos e eu estiquei isso para que ele pudesse jogar 90 minutos antes", disse o técnico.

A Holanda volta a campo no próximo sábado, às 12h, contra os Estados Unidos, no Al Bayt, em jogo que abre as oitavas de final da Copa do Mundo.