Catar perdeu os três jogos da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022 - KARIM JAAFAR / AFP

Catar perdeu os três jogos da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022KARIM JAAFAR / AFP

Publicado 29/11/2022 17:50

Catar - País-sede da Copa do Mundo de 2022, o Catar entrou para a história da competição. Após a derrota para a Holanda por 2 a 0, nesta terça-feira (29), os cataris terminaram a sua modesta participação com a pior campanha de um anfitrião em todos os tempos no Mundial.

Pela primeira vez na história, o país-sede perdeu os três jogos da fase de grupos. O Catar se juntou a África do Sul (2010) como os únicos anfitriões eliminados nesta fase. Porém, a seleção africana conquistou quatro pontos e terminou em terceiro lugar. Já os cataris ficaram zerados.

Em sua primeira participação na história das Copas do Mundo, o Catar somou três derrotas em três jogos, sofreu sete gols e fez apenas um (com Mohammed Muntari). Em todas as partidas perdeu por dois gols de diferença: Equador (2 a 0), Senegal (3 a 1) e Holanda (2 a 0).

O grupo A definiu os dois classificados para as oitavas de final nesta terça. A Holanda, que venceu o Catar, terminou na liderança com sete pontos. Já Senegal, que derrotou o Equador por 2 a 1, ficou em segundo. Na próxima fase, os holandeses enfrentarão os Estados Unidos, enquanto os senegaleses encaram a Inglaterra.