Herve Renard, treinador da seleção da Arábia SauditaKhaled Desouki/AFP

Publicado 29/11/2022 16:34

Diante da possibilidade de voltar a fazer história, a Arábia Saudita podem retornar à fase de oitavas de final depois de 28 anos. Para isso, os sauditas enfrentam o México na última rodada em um confronto cercado de expectativas.

Em coletiva concedida nesta terça-feira (29), o treiinador Hervé Renard falou sobre a oportunidade de fazer história no comando dos sauditas, afirmando que este será o terceiro jogo mais importante de toda sua carreira.

"Amanhã podemos fazer história no futebol saudita. Essa terceira partida é a mais importante da minha carreira. São jogos que não se podem perder, vai te deixar arrependido por toda a vida. A verdade é que temos que nos manter positivos, teremos pela frente um rival de altíssima qualidade. A nível hierárquico, estão em um nível alto, sabemos quais são seus resultados, mas temos tido determinação, temos sido humildes", afirmou.

Hervé falou sobre os adversários mexicanos e elogiou a equipe, que é a lanterna do grupo com apenas um ponto somado e nenhum gol marcado. Citando o suspense, Renard cita a vontade de escrever a história.

"Será necessário lutar arduamente para classificar. O México tem muita experiência em Mundiais, tem uma história maior que a Arábia Saudita. Temos uma boa geração e queremos estar à altura dos nossos torcedores. Queremos escrever a história, porque senão todos se esquecerão da gente. O México não fez gols, mas são muito fortes com seus atacantes. Somos conscientes de como jogarão. Amanhã tudo se resolverá, haverá suspense em ambos os estádios", concluiu.

A Polônia lidera o Grupo C com 4 pontos e é seguida pela Argentina, com 3, sua próxima adversária. Fora da zona de classificação, Arábia Saudita, com 3, e México, com 1, completam o grupo - todos com chances de classificação.