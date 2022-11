Santiago Ponzinibbio saiu em defesa de Messi e desafiou o pugilista mexicano Canelo Alvarez - Divulgação/UFC

Publicado 29/11/2022 15:54

Catar - A rivalidade entre Argentina e México na Copa do Mundo de 2022 saiu das quatro linhas do campo de futebol e pode terminar dentro de um ringue. Após o pugilista mexicano Canelo Alvarez ameaçar o craque da Albiceleste por supostamente ter pisado na bandeira do México, o argentino Santiago Ponzinibbio, meio-médio do UFC, tomou as dores do compatriota.

"Eu fiquei chateado (com o que Canelo Alvarez disse). Se quiser lutar, estou pronto. Mas deixe o Messi. Se você mexe com o Messi, você mexe com a Argentina inteira. Não o incomode", disse Santiago Ponzinibbio em entrevista ao site "MMA Fighting".

Após a vitória da Argentina sobre o México por 2 a 0, no último sábado (26), um vídeo dos jogadores da Albiceleste comemorando no vestiário circulou nas redes sociais. Na imagem, é possível ver Messi pulando em cima de uma camisa da seleção mexicana que estava no chão. O pugilista Canelo Alvarez interpretou como um sinal de desrespeito do astro argentino.

"É normal os jogadores jogarem camisas no chão, estão todos suados, mas ele não fez nada de desrespeitoso. Todo mundo que conhece Messi sabe que ele é um atleta impecável e uma pessoa muito respeitosa", completou o meio-médio Santiago Ponzinibbio.

Com a vitória sobre o México, a Argentina se manteve na briga por uma vaga nas oitavas de final. Na última rodada, os hermanos encaram a Polônia, nesta quarta-feira (30), às 16h (de Brasília), em Doha, enquanto os mexicanos enfrentam a Arábia Saudita, no mesmo horário, em Lusail.