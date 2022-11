Sósia do Neymar enganou torcedores e seguranças no Catar - Reprodução

Publicado 29/11/2022 15:46

Catar - Enquanto Neymar se recupera de uma entorse no tornozelo direito, Eigon Oliver, seu sósia, vem tendo uma vida de celebridade no Catar. Na estréia do Brasil na Copa do Mundo, a "cópia" do camisa dez da seleção enganou os seguranças e chegou a entrar no gramado do Lusail Stadium. No duelo com a Suíça, na última segunda (28), o sósia foi tietado por diversos torcedores dentro e fora do Estádio 974. Confira o vídeo:

O SÓSIA DO NEY NO QATAR KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/AFOT6lxIdg — njdeprê - marlon (@njdmarlon) November 29, 2022 O sósia de Neymar vem causando bastante alvoroço nas ruas do Catar. Nas redes sociais, é possível ver diversos torcedores publicando fotos com o "Neyfake". Até mesmo Lorenzo, filho do atacante Germán Cano, do Fluminense, tietou o sósia do camisa dez da seleção brasileira.

Lorenzo, filho de Germán Cano, também tietou o sósia do Neymar Reprodução/Instagram Germancano14

Enqunato Neymar (o de verdade) segue se recuperando da lesão no tornozelo, o técnico Tite continua a preparação da seleção brasileira para o duelo com Camarões, nesta sexta-feira (2), às 16h (horário de Brasília), no Lusail Stadium.