Lionel Scaloni - AFP

Lionel ScaloniAFP

Publicado 29/11/2022 15:30

Catar - Brasil e Argentina é uma das maiores rivalidades de seleções do mundo e muitos brasileiros estão torcendo para os "hermanos" serem eliminados o quanto antes da Copa do Mundo. Porém, esse não é o pensamento do treinador argentino, Lionel Scaloni. O comandante se disse feliz com a classificação antecipada dos pentacampeões para as oitavas de finais da competição.

"Eu sou sul-americano e estou feliz pelo Brasil ter passado. Quem pensa ao contrário disso está enganado. Sou o primeiro fã do futebol da América do Sul e tenho muitos amigos no Brasil. Se a Argentina não ganhar, prefiro que ganhe um sul-americano, sem dúvida nenhuma. Estão fazendo um grande trabalho, ganharam os dois jogos e parabenizo a eles por isso", afirmou.

A Argentina está em segundo lugar no grupo C da Copa do Mundo. Na próxima quarta-feira, a seleção bicampeã mundial irá encarar a Polônia, às 16 horas (no horário de Brasília). Para se classificar sem depender do outro resultado da chave, a seleção terá que vencer o rival europeu.