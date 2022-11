Enzo Fernández - JUAN MABROMATA / AFP

Publicado 29/11/2022

Catar - A Argentina pode ter mudanças no time para o jogo decisivo contra a Polônia, nesta quarta-feira, no Estádio 974, pelo Grupo C da Copa do Mundo. A maioria dos titulares que iniciaram a partida contra o México, no último sábado, devem ser mantidos, mas o técnico Lionel Scaloni faz mistério sobre algumas posições.

A principal dúvida na escalação do treinador é na posição de volante. Enzo Fernández, autor do segundo gol contra o México, pode ser uma das novidades. Leandro Paredes e Guido Rodríguez são as outras opções para o setor.



Além da vaga de volante, Fernández também pode entrar no meio no lugar de Alexis Mac Allister. O jogador não teve boa atuação contra o México.

Com isso, a provável equipe titular da Argentina para enfrentar a Polônia tem Dibu Martínez; Montiel (Molina), Otamendi, Lisandro Martínez e Acuña; Guido Rodríguez (Enzo Fernández), Rodrigo de Paul e Alexis Mac Allister; Di María, Lionel Messi e Lautaro Martínez.

Para depender apenas de si, a Argentina precisa vencer a Polônia. Caso não consiga o resultado positivo, precisará ficar de olho no confronto entre Arábia Saudita e México.