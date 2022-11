Seleção brasileira do técnico Tite tropeçou na estreia da Copa do Mundo de 2018 e não quer repetir em 2022 - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 29/11/2022 19:32

Classificado para as oitavas de final e isolado na liderança do grupo G, a seleção brasileira deve utilizar os reservas no último jogo da fase contra Camarões, na próxima sexta-feira. A informação é do "ge".

Tite decidiu poupar o time titular que atuou nas duas primeiras rodadas por diferentes problemas físicos. Sem contar com os lesionados Danilo, Alex Sandro e Neymar, outros atletas teriam sofrido com problemas de febre e mal-estar durante a última semana. Logo, enquanto todos se recuperam, o restante do elenco ganha quilometragem para o restante da competição.A escalação, que deve começar a ser utilizada no treino desta quarta-feira (30), ainda não está definida. A defesa deve ser montada com Ederson, Daniel Alves, Militão, Bremer e Alex Telles. Os volantes devem ser Fabinho e Bruno Guimarães, mas do meio para frente, são inúmeras opções: Rodrygo, Antony, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, além de Éverton Ribeiro e Pedro, que ainda não entraram em campo nesta Copa.O Brasil enfrenta Camarões na próxima sexta-feira, às 16h, no Estádio Lusall. O outro confronto do grupo, entre Suíça e Sérvia, acontecerá no mesmo dia e no mesmo horário.