Estados Unidos e Irã fizeram duelo decisivo pelo Grupo B - AFP

Publicado 29/11/2022 18:02

Catar - Os Estados Unidos estão classificados para as oitavas de final da Copa do Mundo. Na tarde desta terça-feira, os americanos garantiram vaga na próxima fase ao conseguirem uma vitória magra por 1 a 0 sobre o Irã, no Al Thumama. Pulisic foi o autor do único gol da partida.

Com o resultado, os Estados Unidos terminaram a primeira fase na segunda colocação do Grupo B, com cinco pontos, atrás apenas da Inglaterra. Agora, a seleção americana irá encarar nas oitavas de final a Holanda, primeira colocada do Grupo A. O confronto abrirá a fase de mata-mata da Copa do Mundo no próximo sábado, às 12h, no Estádio Internacional Khalifa.



Ao longo de toda primeira etapa, os Estados Unidos se mostraram superiores aos iranianos. Pouco ameaçada pelo adversário, a seleção americana era quem criava as melhores chances, mas demorou para conseguir furar o bloqueio do Irã. Somente aos 37 minutos, McKennie deu um lindo lançamento na ponta direita para Dest, que cruzou na medida para Pulisic bater da pequena área e abrir o placar. Apesar de ter marcado, o atacante se machucou no lance e precisou ser substituído no intervalo.

O gol animou ainda mais os americanos, que partiram ainda mais para cima em busca do segundo gol. No último lance do primeiro tempo, Weah foi lançado em profundidade e mandou para o fundo das redes com categoria. No entanto, o assistente assinalou impedimento ajustado do atacante, que foi confirmado com ajuda da tecnologia, fazendo os Estados Unidos irem para o vestiário com a vantagem mínima no placar.

Sendo eliminado com a derrota, o Irã se viu obrigado a arriscar mais e tentou ocupar mais o campo de ataque no segundo tempo. O time do técnico Carlos Queiroz teve a melhor chance com Ghoddos, que bateu forte ao receber na área e tirou tinta da trave. Os Estados Unidos, por sua vez, tentava aproveitar os espaços deixados pelo adversário, mas não conseguiu ampliar a vantagem.

Os iranianos, desesperados, ainda apostaram em alguns chutes de longe e cruzamentos na área, mas nada que ameaçasse a vitória americana. Nos acréscimos, em falta cobrada na área, o zagueiro Pouraliganji cabeceou e a bola passou raspando a trave do goleiro Turner, confirmando a vitória dos Estados Unidos.