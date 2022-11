Gareth Southgate cumprimenta Marcus Rashford após o atacante ser substituído na vitória da Inglaterra sobre o País de Gales - FOTO: Paul ELLIS / AFP

Publicado 29/11/2022 20:16

Durante a entrevista coletiva desta terça-feira, Gareth Southgate foi só elogios a Marcus Rashford, que marcou dois dos três gols da Inglaterra na vitória sobre o País de Gales por 3 a 0 no Ahmad Bin Ali Stadium. Nesse sentido, o técnico afirmou que o jogador tem treinado muito bem e citou o gol marcado de falta para ressaltar que o camisa 11 é "um atacante incrível".

"É muito bom para ele. Tem treinado muito bem, tem estado muito bem. Podia ter feito o hat trick. O gol que marca de falta demonstra bem do que ele é capaz, é um atacante incrível", disse Southgate.

Com o resultado, a Inglaterra chegou aos sete pontos, assegurou a primeira colocação do Grupo B e avançou às oitavas da Copa. Já o País de Gales permaneceu com um ponto na lanterna do grupo e se despediu do Mundial.

"Fizemos uma boa exibição em termos ofensivos e defensivos. Na primeira parte, controlamos o jogo, mas não conseguimos criar muitas oportunidades claras de gol. Tínhamos de pressionar mais no último terço. Na segunda parte, depois do segundo gol, percebemos que o País de Gales se ressentiu e foi abaixo. Foi uma competição difícil para eles. Penso que mantivemos a nossa disciplina e qualidade até ao fim", analisou o treinador.





Em tempo: agora, o English Team vira a chave para as oitavas de final. Os ingleses voltam a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), para enfrentar Senegal no Al Bayt Stadium.