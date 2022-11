Koulibaly marcou o gol que deu a vitória a Senegal sobre o Equador por 2 a 1 - FOTO: OZAN KOSE / AFP

Publicado 29/11/2022 19:09

O zagueiro Koulibaly, herói da classificação de Senegal para as oitavas de final da Copa do Mundo, dedicou a vitória desta terça-feira sobre o Equador por 2 a 1 a Papa Diop e a Sadio Mané. O primeiro morreu há exatamente dois anos e foi o primeiro jogador a marcar pelo país em Copas. Já o segundo é o principal nome da seleção, mas acabou cortado do Mundial porque se lesionou e não conseguiu se recuperar a tempo.

"O grupo é muito bom, com muitos jogadores bons e alguns jovens entre eles. Continuamos a acreditar! Somos quase como irmãos. Sentimos a falta de Koyaté, lesionado, e de Sadio (Mané, de fora da Copa por conta de lesão). Mas continuamos a acreditar. Este jogo e vitória são dedicados a Sadio (Mané) e Papa (Bouba Diop), pois queríamos fazer algo especial por ele. Foi o meu primeiro gol na seleção. Realizei um sonho de criança e estou feliz. Esperamos continuar para além das oitavas de final", disse Koulibaly.

Vale lembrar que Senegal estreou na Copa do Mundo com o pé esquerdo, ao perder para a Holanda por 2 a 0. No entanto, a seleção se recuperou. Conseguiu vencer os demais dois jogos do grupo - contra o Catar e Equador - e garantiu vaga no mata-mata do torneio.

"Foi magnífico. Acho que, após o primeiro jogo, havia muita gente que achava que íamos para casa ao fim de três jogos. Mas não, continuamos aqui! Queremos fazer verdadeiramente algo grande. Fizemos um grande jogo diante do Equador. Eles ainda empataram, mas conseguimos o 2 a 1, nos classificamos, estamos muito contentes", analisou o zagueiro.





Em tempo: agora, a seleção senegalesa vira a chave para as oitavas de final da Copa do Mundo. A equipe de Aliou Cissé volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), para enfrentar a Inglaterra no Al Bayt Stadium.