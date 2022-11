Daniel Alves - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 29/11/2022 17:38

Catar - Dois influenciadores brasileiros entraram para a história da Copa do Mundo, na última segunda (29). Os influenciadores Lucas Tylty e Kelvin Thiago assistiram o seu 32º jogo do Mundial do Catar, e, com isso, quebraram o recorde mundial de jogos assistidos em apenas uma edição da Copa do Mundo.

O feito aconteceu quando a dupla assistiu a vitória da seleção de Portugal sobre Uruguai, por 2 a 0. Os influenciadores estão compartilhando suas aventuras nos jogos da Copa do Mundo em seus perfis no Instagram. A dupla pretende assistir a todos os jogos do torneio.

Em uma rede social, Lucas Tylty, que ficou conhecido mundialmente por conta das apostas esportivas, comemorou a quebra do recorde.

"Valeu a pena trabalhar duro durante anos pra chegar até aqui. São 32 jogos nessa Copa e eu estive presente nos 32 jogos! De São João de Meriti para o mundo, avisa lá que o menor que jogava bola no campinho de barro bateu um recorde mundial! Parabéns a todos que se desafiaram a conseguir o mesmo, vocês são foda! Ninguém sabe o que passamos pra conseguir, porém, Deus é fiel e ele honra quem trabalha, chegamos na metade dos jogos da Copa, porém, o RECORDE É NOSSOOOOOOOO!!!!", destacou o influenciador digital.

Anteriormente, o recorde de mais jogos em apenas uma edição do Mundial pertencia ao sul-africano Thulani Ngcobo, que acompanhou 31 jogos da Copa do Mundo de 2010.