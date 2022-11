Copa do Mundo: veja fotos da vitória da Inglaterra sobre o País de Gales

Nesta terça-feira, a Inglaterra venceu o País de Gales por 3 a 0 no Ahmad Bin Ali Stadium, pela última rodada do Grupo B da Copa do Mundo, e confirmou a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Rashford (2) e Phil Foden marcaram os gols da vitória da equipe comandada por Gareth Southgate.

Com o resultado, aliás, a Inglaterra chegou aos sete pontos e assegurou a primeira colocação do Grupo B. Já o País de Gales permaneceu com um ponto na lanterna do grupo e se despediu da Copa do Mundo.

Agora, o English Team vira a chave para as oitavas de final. Os ingleses voltam a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), para enfrentar Senegal no Al Bayt Stadium.

