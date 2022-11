Aliou Cissé - AFP

Publicado 29/11/2022 17:35

Depois de vencer o Equador, Senegal volta às oitavas de finais de uma Copa do Mundo após 20 anos. A última vez havia sido em 2002, justamente na estreia da seleção africana em Mundiais. Com isso, o técnico Aliou Cissé se emocionou, vibrou com o triunfo e dedicou a classificação ao eterno baba Diop e a Sadio Mané.



"Foi algo muito importante para nós porque foi o gol que selou nossa classificação. Eu não poderia estar mais feliz. Sabíamos que o empate não era o suficiente, então foi empolgante. Foi um jogo emocionante. Futebol é um jogo bonito", disse.