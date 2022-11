Jornal espanhol elogia atuação de Vinicius Junior: 'Deixou Neymar despreocupado'

Matéria Salva! Agora você pode ler esta notícia off-line Matéria removida da seção links salvos

obre a Suíça","description":"Atacante teve boa atuação em vitória sobre a Suíça","url":"https:\/\/odia.ig.com.br\/esporte\/copa-do-mundo\/2022\/11\/6531440-jornal-espanhol-elogia-atuacao-de-vinicius-junior-deixou-neymar-despreocupado.html ","articleBody":"Catar - Um dos principais destaques da seleção brasileira na vitória sobre a Suíça, o atacante Vinicius Junior foi bastante elogiado pelo jornal espanhol \\\"Marca\\\". Na opinião da publicação, a atuação do jogador do Real Madrid tranquilizou Neymar, que está afastado dos gramados após sofrer lesão no tornozelo direito. CONFIRA A TABELA DA COPA DO MUNDO DE 2022 De acordo com o \\\"Marca\\\", o Brasil não precisa ficar desesperado pela ausência do camisa 10. Segundo a publicação, a atuação de Vinicius Junior e da seleção brasileira como inteira provou a qualidade do grupo que Tite convocou para disputar o Mundial do Catar. Com seis pontos, o Brasil está classificado para as oitavas de finais e encara Camarões, na sexta-feira, às 16h, precisando somente empatar para ser primeiro do seu grupo.","mainEntityOfPage":"https:\/\/odia.ig.com.br\/esporte\/copa-do-mundo\/2022\/11\/6531440-jornal-espanhol-elogia-atuacao-de-vinicius-junior-deixou-neymar-despreocupado.html","keywords":"Vinicius Junior, Brasil","articleSection":"Copa do Mundo","image":{"url":"https:\/\/odia.ig.com.br\/_midias\/jpg\/2022\/11\/29\/1200x750\/1_000_32vr2vt-27223688.jpg","@type":"ImageObject"},"datePublished":"2022-11-29T16:30:00-02:00","dateModified":"2022-11-29T16:30:00-02:00"}