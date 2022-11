Apesar de seus 44 gols na temporada pelo Fluminense, o argentino Germán Cano não foi convocado para a Copa do Mundo - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 29/11/2022 15:41

Com 44 gols pelo Fluminense na temporada, Germán Cano acabou não sendo convocado para Copa do Mundo do Catar. Esta notícia pegou muitos torcedores de surpresa, mas não abalou o psicológico do argentino.

"No futebol, você tem que estar preparado para tudo. Eu sei que é muito difícil poder entrar, porque tem jogadores que estão no processo há muito tempo. Mas eu estou tranquilo. Sei da minha capacidade e do meu potencial. A gente tem que continuar apoiando essa seleção (Argentina)", disse Cano para "CazéTV".

O atacante está aproveitando as férias para curtir a Copa do Mundo no Catar ao lado da esposa e do filho Lorenzo. Nos últimos dias, o centroavante tem compartilhado diversos momentos marcantes da viagem nas redes sociais.



Após uma boa temporada pelo Vasco, Cano chegou ao Fluminense no início de 2021 e vem sendo um dos destaques do futebol brasileiro. Pelas boas atuações, renovou seu contrato no clube até dezembro de 2025.