Momento em que Cristiano Ronaldo tenta o cabeceio no cruzamento de Bruno Fernandes - FOTO: Pablo PORCIUNCULA / AFP

Momento em que Cristiano Ronaldo tenta o cabeceio no cruzamento de Bruno FernandesFOTO: Pablo PORCIUNCULA / AFP

Publicado 29/11/2022 14:57 | Atualizado 29/11/2022 14:58

O chip presente na bola da Copa do Mundo confirmou que não houve contato de Cristiano Ronaldo no primeiro gol de Portugal sobre o Uruguai, na última segunda-feira, em partida válida pelo Grupo H. A informação foi confirmada pela Adidas, que é a fabricante do objeto, a sites europeus. Abaixo, veja a nota na íntegra:

"Na partida entre Portugal e Uruguai, usando a Connected Ball Technology alojada na Al Rihla Official Match Ball da Adidas (bola oficial da Copa), podemos definitivamente mostrar nenhum contato na bola de Cristiano Ronaldo para o primeiro gol do jogo. Nenhuma força externa sobre a bola pode ser medida, como mostra a falta de 'batimento cardíaco' em nossas medições e no gráfico anexo. O sensor IMU de 500Hz dentro da bola nos permite ser altamente precisos em nossa análise", disse a Adidas, em nota.

Apesar disso, o caso ainda deve ganhar desdobramentos. Isso porque, mais cedo, o canal espanhol "El Chiringuito TV" afirmou que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) enviará provas à Fifa para uma reavaliação do lance.





ENTENDA O QUE ACONTECEU E O QUE DIZEM OS ENVOLVIDOS NO GOL

Aos nove minutos do segundo tempo, Bruno Fernandes levantou bola na área para Cristiano Ronaldo cabecear e balançar as redes do Uruguai. No entanto, o Robozão não conseguiu o desvio, e a bola entrou diretamente do cruzamento. Inicialmente, o site da Fifa deu o gol para o centroavante, mas corrigiu e confirmou que o gol foi do meio-campista.

Por outro lado, nas redes sociais, o jornalista britânico Piers Morgan afirmou que Cristiano Ronaldo lhe disse que tocou na bola.

"(Cristiano) Ronaldo me confirmou que tocou na bola. Até Bruno (Fernandes) concorda", escreveu Piers Morgan, no twitter.

Ronaldo confirmed to me that his head touched the ball. Even Bruno agrees. https://t.co/8HfWHjSj6D — Piers Morgan (@piersmorgan) November 29, 2022

Já Bruno Fernandes, na entrevista pós-jogo, disse que pareceu que Cristiano Ronaldo tocou na bola. No entanto, ele preferiu focar no resultado, que garantiu Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo.

"Eu festejei o gol como se fosse do Cristiano (Ronaldo). Pareceu também que ele tinha tocado na bola, meu objetivo era um cruzamento para ele. Mas, independentemente disso, estamos felizes pela vitória da equipe. O importante é o objetivo concluído, que é estarmos na próxima fase", afirmou Bruno Fernandes.