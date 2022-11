Daiane Tomazoni - Reprodução / Instagram

Publicado 29/11/2022 14:30

Rio - A musa do OnlyFans, Daiane Tomazoni, tem acompanhado de perto a Copa do Mundo e distribuindo alguns prêmios após os jogos da seleção brasileira. Na primeira rodada, ela disponibilizou um grupo no Telegram e postou um "nude" para cada gol marcado na vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia. Na segunda rodada, Daiane inovou e afirmou que iria enviar um foto especial para quem balançasse as redes contra a Suíça. A partida terminou com o placar de 1 a 0, gol de Casemiro.

"Depois de tanta repercussão com a ideia de mandar um "nude" a cada gol do Brasil, agora na partida contra a Suíça o jogador do Brasil que marcar também vai receber um nude no direct. Se ele vai ver, é decisão dele! hahaha", afirmou a musa.



O Brasil irá voltar a jogar na sexta-feira contra Camarões, às 16 horas, (no horário de Brasíia). Vamos ver se até lá, Daiane terá mais uma ideia para apimentar aqueles que o acompanham no OnlyFans.